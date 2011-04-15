Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете подозреваемым в финансировании терроризма участвовать в НКО

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете создавать некоммерческие организации или участвовать в них тем, чьи счета заблокированы в связи с подозрением в финансировании терроризма. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Как ожидается, в случае принятия инициативы этот запрет распространится на тех, в отношении кого Межведомственная комиссия по противодействию финансирования терроризма приняла решение о замораживании денежных средств на счетах или другого имущества.



Поправки будут внесены в Федеральные законы "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях".



"AK&M" от 12.11.2019