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12/11/2019
14:30

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете подозреваемым в финансировании терроризма участвовать в НКО

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете создавать некоммерческие организации или участвовать в них тем, чьи счета заблокированы в связи с подозрением в финансировании терроризма. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Как ожидается, в случае принятия инициативы этот запрет распространится на тех, в отношении кого Межведомственная комиссия по противодействию финансирования терроризма приняла решение о замораживании денежных средств на счетах или другого имущества.

Поправки будут внесены в Федеральные законы "Об общественных объединениях", "О некоммерческих организациях" и "О свободе совести и о религиозных объединениях".

"AK&M" от 12.11.2019
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