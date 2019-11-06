Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 ноября в размере 70.4235 руб. против 70.4759 руб. на 12 ноября.
Курс евро за последние 5 дней:
12.11.19 - 70.4759 руб.
09.11.19 - 70.4211 руб.
08.11.19 - 70.5489 руб.
07.11.19 - 70.4301 руб.
06.11.19 - 70.4203 руб.
"AK&M" от 12.11.2019