ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 ноября в размере 70.4235 руб. против 70.4759 руб. на 12 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



12.11.19 - 70.4759 руб.

09.11.19 - 70.4211 руб.

08.11.19 - 70.5489 руб.

07.11.19 - 70.4301 руб.

06.11.19 - 70.4203 руб.





































































































































































































































"AK&M" от 12.11.2019