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12/11/2019
14:13

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 ноября

Банк России установил на 13 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.6882
1 Азербайджанский манат 37.6381
100 Армянских драмов 13.3584
1 Белорусский рубль 31.1463
1 Болгарский лев 35.9857
1 Бразильский реал 15.3755
100 Венгерских форинтов 21.0757
1000 Вон Республики Корея 54.9656
10 Гонконгских долларов 81.5794
10 Датских крон 94.2104
1 Доллар США 63.8530
1 Евро 70.4235
100 Индийских рупий 89.1908
100 Казахстанских тенге 16.4157
1 Канадский доллар 48.1946
100 Киргизских сомов 91.2282
10 Китайских юаней 91.1756
10 Молдавских леев 36.5187
1 Новый туркменский манат 18.2698
10 Норвежских крон 69.8000
1 Польский злотый 16.4553
1 Румынский лей 14.7784
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7059
1 Сингапурский доллар 46.9162
10 Таджикских сомони 65.8550
1 Турецкая лира 11.0474
10000 Узбекских сумов 67.2491
10 Украинских гривен 26.1026
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.9298
10 Чешских крон 27.5954
10 Шведских крон 65.8061
1 Швейцарский франк 64.1932
10 Южноафриканских рэндов 42.8929
100 Японских иен 58.4547

"AK&M" от 12.11.2019
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