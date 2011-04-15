Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 ноября

Банк России установил на 13 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6882

1 Азербайджанский манат 37.6381

100 Армянских драмов 13.3584

1 Белорусский рубль 31.1463

1 Болгарский лев 35.9857

1 Бразильский реал 15.3755

100 Венгерских форинтов 21.0757

1000 Вон Республики Корея 54.9656

10 Гонконгских долларов 81.5794

10 Датских крон 94.2104

1 Доллар США 63.8530

1 Евро 70.4235

100 Индийских рупий 89.1908

100 Казахстанских тенге 16.4157

1 Канадский доллар 48.1946

100 Киргизских сомов 91.2282

10 Китайских юаней 91.1756

10 Молдавских леев 36.5187

1 Новый туркменский манат 18.2698

10 Норвежских крон 69.8000

1 Польский злотый 16.4553

1 Румынский лей 14.7784

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7059

1 Сингапурский доллар 46.9162

10 Таджикских сомони 65.8550

1 Турецкая лира 11.0474

10000 Узбекских сумов 67.2491

10 Украинских гривен 26.1026

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.9298

10 Чешских крон 27.5954

10 Шведских крон 65.8061

1 Швейцарский франк 64.1932

10 Южноафриканских рэндов 42.8929

100 Японских иен 58.4547

"AK&M" от 12.11.2019