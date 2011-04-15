Банк России на 13 ноября понизил курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 70.4235 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 63.8530 руб.

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Банк России на 13 ноября понизил официальный курс евро к рублю более чем на 5 копеек до 70.4235 руб. с 70.4759 руб., курс доллара США - почти на 6 копеек до 63.8530 руб. с 63.9121 руб. 12 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 13 ноября уменьшилась почти на 6 копеек (-0.08%) до 66.8098 руб. с 66.8659 руб. 12 ноября.
"AK&M" от 12.11.2019