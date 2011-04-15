ЦБ объявил учётную цену золота на 13 ноября - 2987.00 руб./г против 3011.34 руб./г на 12 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 13 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2987.00 руб./грамм
Серебро: - 34.65 руб./грамм
Платина: - 1802.46 руб./грамм
Палладий: - 3492.02 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
06.11 07.11 08.11 09.11 12.11
Золото 3059.56 3043.19 3040.86 3005.50 3011.34
Серебро 36.98 36.89 35.94 35.92 34.54
Платина 1903.33 1897.20 1909.63 1831.76 1816.46
Палладий 3631.78 3632.90 3681.98 3663.52 3534.29