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12/11/2019
15:42

Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий "банковский роуминг"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий комиссии банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", — говорится в документе.

Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами, подчеркивается в сообщении.

"AK&M" от 12.11.2019
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