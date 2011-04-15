Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий "банковский роуминг"

Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий комиссии банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", — говорится в документе.



Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Она заключается в том, что отдельные банки устанавливают повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам между счетами физлиц, открытыми в одной кредитной организации, по сравнению с внутрирегиональными переводами, подчеркивается в сообщении.



"AK&M" от 12.11.2019