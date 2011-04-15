Мосинжпроект и CRCC создадут СП для строительства метро в других странах

АО "Мосинжпроект" и китайская железнодорожная строительная корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) планируют создать совместное предприятие (СП) для строительства метро в других странах мира, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, совместное предприятие может быть создано после 2022 года, когда будут выполнены основные объёмы московской программы строительства метро.



"У нас высвободится большое количество инженеров и рабочих, имеющих большой опыт работы в этой сфере. Надеюсь, мы найдём им применение в новых проектах благодаря совместному предприятию", - добавил глава Стройкомплекса.



Мосинжпроект создан в 2011 году на базе одноименного проектного института, специалисты которого проектировали подземные коммуникации, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 12.11.2019