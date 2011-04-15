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12/11/2019
15:54

CRCC примет участие в строительстве ТПУ в Москве

Китайская железнодорожная строительная корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC) может принять участие в строительстве ряда московских транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы заключили соглашение с китайской компанией о сотрудничестве в рамках программы строительства транспортно-пересадочных узлов. По мере готовности она примет участие в строительстве того или иного хаба в Москве", - сказал М.Хуснуллин.

Он отметил, что CRCC накопила большой опыт в строительстве объектов транспортной инфраструктуры, в том числе ТПУ.

"Китайские специалисты смогут принять участие в нашей программе в качестве проектировщиков или подрядчиков. Кроме того, компания рассматривает возможность участия в проектах как девелопер и инвестор", - добавил М.Хуснуллин.

По его словам, конкретные проекты, в которых будет участвовать CRCC, пока не определены.

Напомним, в Москве сейчас реализуется более 100 проектов транспортно-пересадочных узлов, из которых 35 уже построено. ТПУ создадут более 120 удобных пересадок между различными видами транспорта.

"AK&M" от 12.11.2019
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