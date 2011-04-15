Несмотря на позитивный внешний фон, рубль слабеет вслед за ОФЗ

Пара USD/RUB сегодня стартовала на отрицательной территории, но сразу перешла к росту, обновив недельный максимум. Пара EUR/RUB во вторник также открылась вниз, после чего стала восстанавливаться, переписав вчерашнюю вершину, но демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем рынке. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Дмитрия Бабина.



После консолидации на отрицательной территории, наблюдавшейся вчера, сегодня рубль открылся вверх, однако почти сразу стал сдавать позиции. При этом внешний фон в начале дня был негативным, но к нашему открытию мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены вышли в плюс и продолжили повышаться.



Восстановление глобальных рисковых активов было вызвано сообщением американских СМИ со ссылкой на свои источники, согласно которому президент США на этой неделе объявит о переносе введения пошлин на европейские автомобили на более поздний срок, однако данное решение не окончательное.



Это сняло опасения по поводу открытия "второго фронта" торговой войны, что могло усугубить негативные тенденции в экономике ЕС, которая и без того демонстрирует слабые результаты, несмотря на очень мягкие денежно-кредитные условия.



Развивающиеся валюты во вторник не демонстрируют единой динамики, но многие представители данного сектора умеренно укрепляются. Давление на него оказывает возобновившийся рост доллара.



Российский долговой рынок остается под умеренным давлением. Индекс гособлигаций RGBI в начале торгов пытался развить отскок от установленного вчера недельного минимума, но затем сдал позиции, обновив его.



"AK&M" от 12.11.2019