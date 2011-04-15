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12/11/2019
17:04

А.Морозов с 1 июля покинет пост финдиректора Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка на заседании 12 ноября 2019 года одобрил выход из состава правления с 1 июля 2020 года заместителя председателя правления Сбербанка, руководителя блока "Финансы" Александра Морозова. Об этом говорится в сообщении банка.

А.Морозов проработал в Сбербанке более 10 лет. Под его руководством была создана одна из лучших финансовых служб в банковской индустрии, включающая единую и централизованную функцию управления финансами группы, современную систему управленческой отчетности и бизнес-планирования, платформу управления активами и пассивами, налоговую функцию и систему работы с инвесторами и акционерами.

А.Морозов продолжит деятельность в группе "Сбербанк" в новой роли.

Новым руководителем блока "Финансы" будет назначена Александра Бурико, в настоящий момент начинающая свою работу в Сбербанке в качестве советника президента, председателя правления.

А.Бурико с 1 января 2020 года будет назначена старшим вице-президентом, руководителем блока "Финансы", А.Морозов в качестве заместителя председателя правления будет куратором блока "Финансы". В должности руководителя блока "Финансы" А.Бурико будет отвечать за Департамент финансов, Казначейство, Департамент учёта и отчётности, Управление налогового планирования, Центр по работе с инвесторами, а также за дирекцию по управлению и исследованию данных блока.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 12.11.2019
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