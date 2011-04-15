На шельфе Балтийского моря начнётся освоение месторождения D33. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.



Ведомство рассмотрело результаты инженерных изысканий для подготовки проектной документации на первый этап обустройства морского участка месторождения в Калининградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Нефтяное месторождение D33 с начальными запасами около 21 млн т было открыто в 2015 году по результатам поисково-разведочного бурения в Балтийском море в 57 км от побережья Куршской косы. Наряду с D33 в этом районе Балтики были одновременно открыты месторождения D41 и D6-южное. Лицензией на их разработку владеет компания "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть". Ввод в эксплуатацию месторождения D33, наиболее крупного из последних открытий ЛУКОЙЛа в Калининградской области, намечен на 2022-2023 годы.



Морские инженерные изыскания на месторождении D33 проводились в пределах лицензионного участка недр "Балтийский", который расположен у подножия юго-восточного борта Гданьской впадины Балтийского моря. Трасса планируемого строительства объектов трубопроводной и кабельной инфраструктуры проходит в пределах шельфовой равнины и прибрежного мелководья. В центре проектируемой площадки освоения месторождения D33 глубина моря составляет 74.1 м.



В ходе проведения изысканий, по результатам которых выдано положительное заключение Главгосэкспертизы России, проводились геофизические, гидрогеологические, сейсмические, экологические и ряд иных исследований, необходимых для создания добывающей и транспортной инфраструктуры морского участка месторождения D33. Объекты, которые планируется здесь построить, необходимы для добычи нефтегазоводяной смеси, а также транспорта скважинной продукции на береговые сооружения для дальнейшей подготовки и транспортировки к нефтяному отгрузочному терминалу ООО "ЛУКОЙЛ-Комплексный нефтяной терминал", расположенному в Калининградском заливе в районе посёлка Ижевское Светлогорского городского округа.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



"AK&M" от 12.11.2019