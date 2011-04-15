Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре уменьшился на 23.3% до $31.6 млрд

Чистый отток капитала из РФ (сальдо финансовых операций частного сектора) январе-октябре 2019 года уменьшился 23.3% до $31.6 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Определяющими стали операции банков, нарастивших внешние требования и снизивших обязательства перед нерезидентами. Финансовые операции прочих секторов, в отличие от сопоставимого периода прошлого года, внесли относительно небольшой вклад в формирование итогового сальдо.





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