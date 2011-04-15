Госдума приняла в первом чтении законопроект, создающий единую систему онлайн-трансляций телеканалов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.



В случае принятия закона Роскомнадзор до 1 марта 2020 года определит организацию, которая в течение пяти лет будет уполномочена заключать все договоры на онлайн-трансляцию телеканалов первого и второго мультиплексов.



В соответствии с законопроектом, у претендента на статус уполномоченной организации должны быть заключены договоры с большинством, не менее двух третей, каналов.



Организация не может быть подконтрольна иностранцам и лицам с двойным гражданством, а доля иностранного участия в ней не должна превышать 20%.



Полномочия уполномоченной организации могут быть прекращены Роскомнадзором досрочно в случае нарушения ею обязанности по созданию и поддержанию сайта общедоступных телеканалов; в случае выявления несоответствия уполномоченной организации предъявляемым законом требованиям; представления уполномоченной организацией заявления о добровольном отказе от исполнения полномочий; неоднократные в течение года изменения содержания общедоступного телеканала.



"Речь идёт о распространении телевизионного сигнала и контента, создаваемого телеканалами в сети Интернет. Сейчас этот рынок наполнен недобросовестными операторами, которые искажают изначальный сигнал телеканалов, вставляют туда запрещённую рекламу, могут даже смыслы поменять", — пояснял один из авторов инициативы, первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.



"AK&M" от 12.11.2019