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12/11/2019
19:00

Госдума приняла в первом чтении законопроект, создающий единую систему онлайн-трансляций телеканалов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, создающий единую систему онлайн-трансляций телеканалов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

В случае принятия закона Роскомнадзор до 1 марта 2020 года определит организацию, которая в течение пяти лет будет уполномочена заключать все договоры на онлайн-трансляцию телеканалов первого и второго мультиплексов.

В соответствии с законопроектом, у претендента на статус уполномоченной организации должны быть заключены договоры с большинством, не менее двух третей, каналов.

Организация не может быть подконтрольна иностранцам и лицам с двойным гражданством, а доля иностранного участия в ней не должна превышать 20%.

Полномочия уполномоченной организации могут быть прекращены Роскомнадзором досрочно в случае нарушения ею обязанности по созданию и поддержанию сайта общедоступных телеканалов; в случае выявления несоответствия уполномоченной организации предъявляемым законом требованиям; представления уполномоченной организацией заявления о добровольном отказе от исполнения полномочий; неоднократные в течение года изменения содержания общедоступного телеканала.

"Речь идёт о распространении телевизионного сигнала и контента, создаваемого телеканалами в сети Интернет. Сейчас этот рынок наполнен недобросовестными операторами, которые искажают изначальный сигнал телеканалов, вставляют туда запрещённую рекламу, могут даже смыслы поменять", — пояснял один из авторов инициативы, первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"AK&M" от 12.11.2019
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