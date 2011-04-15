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12/11/2019
17:58

ФАС предписала Booking не требовать от отелей гарантии лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба 12 ноября 2019 года выдала Booking.com B.V. предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Признаки злоупотребления доминирующим положением выявлены по результатам рассмотрения заявления общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и выразились в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы) невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Предупреждение содержит требование в месячный срок исключить из соглашений с российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен и номеров в отношении третьих лиц.

ФАС считает, что применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе - онлайн и оффлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке.


"AK&M" от 12.11.2019
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