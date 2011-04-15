Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 ноября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 13 ноября 2019 года.



БАНКИ ОТМЫВАЮТ ОТ КОМИССИЙ

ТАРИФЫ НА БОРЬБУ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ ПРИВЛЕКЛИ ВНИМАНИЕ ФАС





Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила письмо с просьбой проверить ЦБ и банки на предмет соблюдения ими антимонопольного законодательства. Его направил в ведомство депутат Госдумы Владислав Резник, который решил бороться с банками, выставляющими повышенные комиссии на перевод и выдачу средств под предлогом борьбы с отмыванием. ФАС уже обещает изучить вопрос и в случае необходимости инициировать законодательные изменения.





"ЛЕФОРТОВО" СКЛОНИЛОСЬ К ПОБЕГУ ДМИТРИЯ ЗАХАРЧЕНКО

АВТОРИТЕТНЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ИЗ МВД ПОЛУЧИЛ УЖЕСТОЧЕНИЕ РЕЖИМА И ГОТОВ К ОТПРАВКЕ ПО ЭТАПУ





Как стало известно "Ъ", перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, влекущий за собой ужесточение контроля и другие ограничения. Защита полагает, что это сделали из мести за выступление, в котором офицер подробно разобрал свое дело.





СПОРТИВНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ИГРЫ

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ЦСКА ИЗЛОЖИЛ АЛЕКСАНДРУ БАСТРЫКИНУ ПОДНОГОТНУЮ СВОЕГО ДЕЛА





Вчера бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев, которому инкриминируется получение взяток и хищения на общую сумму около 32 млн руб., был обвинен еще и в попытке побега из-под стражи (ст. 30 и ст. 313 УК РФ). Защита полковника убеждена, что он растолкал конвоиров и ненадолго вырвался из кабинета следователя только в знак протеста. Обвиняемый жаловался главе СКР Александру Бастрыкину на предвзятое к нему отношение военного следствия, просил передать дело в гражданские подразделения комитета, но получил отказ.





"КИТ ФИНАНС" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НПФ

"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ИНВЕСТИРУЕТ В БРОКЕРА



НПФ "Благосостояние" принял решение сделать "КИТ Финанс" своим опорным брокером. Такое решение было принято после нескольких попыток продать брокерскую компанию. По информации источников "Ъ", фонд уже вложил в капитал брокера от 1,5 млрд руб., не исключают, что через некоторое время фонд попытается опять продать "КИТ Финанс".





РОССИЯ УХОДИТ ИЗ АТЛАНТИКИ

РЫБОЛОВЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ УГРОЗЕ ПОТЕРИ КВОТ



Долю России на вылов водных биоресурсов в северо-западной части Атлантического океана могут перераспределить в пользу рыболовецких компаний из других стран, имеющих право на промысел в этом бассейне. Последние десять лет российские участники рынка освоили менее 50% от квоты, что может стать аргументом в пользу конкурентов. Эксперты утверждают, что проблема может усугубиться из-за новых правил Росрыболовства.





ГИБКИЕ ОФИСЫ СВОРАЧИВАЮТ НА ОКРАИНЫ

КОВОРКИНГИ ОСВАИВАЮТ СЕВЕР МОСКВЫ



Рост сегмента коворкингов принуждает девелоперов приспосабливать под такие объекты площади в спальных районах. Компания "Грамзапись", владеющая торговым центром на севере Москвы, планирует построить на участке офисный центр с 15 тыс. кв. м гибких офисов. Найти достаточное число арендаторов для удаленной от делового центра локации будет сложно.





МЕБЕЛЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ БЕЗ ЛЬГОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ ПОТЕРЯТЬ 10 МЛРД РУБ. В 2020 ГОДУ



Замена моратория на покупку иностранной мебели чиновниками на правило "третий лишний", при котором зарубежные игроки не допускаются только при конкуренции двух российских , может лишить местных производителей 10 млрд руб. доходов в 2020 году. Этого опасается Ассоциация мебельных и деревообрабатывающих предприятий России (АМДПР). Но чиновники уверены, что конкуренции среди российских игроков уже достаточно, а продавцы мебели говорят о росте спроса на местную продукцию из-за обвала рубля.





OZON ВЗЯЛ С ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОДПИСКУ

РИТЕЙЛЕР РАСКРЫЛ ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ



Сервис платной подписки на доставку товаров с Ozon оказался сравнительно востребован клиентами ритейлера, несмотря на широкую критику при его запуске. С февраля им воспользовались более 300 тыс. из 30 млн покупателей. Программы лояльности для пользователей начинают внедрять и конкуренты Ozon, например маркетплейс "Беру" и Lamoda.





УТЮГИ ВЕРНУЛИСЬ НА ЭКРАНЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОДАВЦЫ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ НАРАСТИЛИ ЗАТРАТЫ НА ПРОДВИЖЕНИЕ





Затраты рекламодателей рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) в первом полугодии 2019 года выросли на 24%, посчитали в Initiative. Драйвером роста в этом сегменте стала телереклама, несмотря на общее падение ее объемов в начале года. Производители говорят, что вернулись на ТВ из-за роста конкуренции на рынке и ограниченного спроса, ритейлеры же связывают затраты с расширением сетей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.11.2019