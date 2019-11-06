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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 13 ноября, в размере 63.8530 руб. против 63.9121 руб. на 12 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
12.11.19 - 63.9121 руб.
09.11.19 - 63.7295 руб.
08.11.19 - 63.7298 руб.
07.11.19 - 63.5880 руб.
06.11.19 - 63.2480 руб.
"AK&M" от 13.11.2019