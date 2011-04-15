РЖД в 2020-2022 годах оптимизируют издержки на 120 млрд руб., О.Белозёров

ОАО "РЖД" в 2020-2022 годах оптимизирует издержки на 120 млрд руб. Об этом сообщил генеральный директор - председатель правления компании Олег Белозёров, выступая на совещании, посвящённом рассмотрению финансового плана и инвестпрограммы РЖД на 2020 год и трёхлетний период, под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.



Как говорится в сообщении компании, он также отметил, что среднегодовой рост производительности труда в компании на этот период, а также на всем горизонте реализации долгосрочной программы развития РЖД, заложен на уровне +5%.



О.Белозёров сообщил, что в следующем году компания завершает первый этап модернизации БАМа и Транссиба и приступает к развороту работ по второму этапу проекта. При этом уже в 2019 году РЖД выйдут на объёмы перевозок, заложенные в паспорте проекта.



Вместе с тем он отметил, что проект носил комплексный характер и включал не только развитие железнодорожной инфраструктуры, но и угольных месторождений. При этом РЖД свои задачи выполнили, а угольные компании, по его словам, "не настолько развили свои месторождения".



С целью минимизации рисков, связанных с точностью оценки грузовой базы, глава РЖД предложил прописать в профильных программах угольной промышленности топологию развития угольных предприятий и объёмы перевозок.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 13.11.2019