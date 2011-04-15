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13/11/2019
12:02

Росавиация рекомендовала авиачартерам принять меры к минимизации сбоев в период праздников

Росавиация рекомендовала авиачартерам принять меры к минимизации сбоев в период праздников. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам совещания Межведомственной рабочей группы по чартерным перевозкам, основной вопрос которой был подготовка к чартерным перевозкам пассажиров в период предстоящих новогодних праздников.

В ходе совещания заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Росавиация провела анализ чартерных перевозок российских авиакомпаний в новогодние праздничные дни 2018/2019 и отметил основные причины задержек: отказы и неисправности авиационной техники, метеоусловия, решения эксплуатантов.

Заместитель руководителя Росавиации обратил внимание участников совещания на то, что в период новогодних праздников традиционно ожидается повышенный спрос на авиаперевозки, прежде всего, на "пляжные" и "лыжные" курорты. В этой связи авиакомпаниям рекомендовано принять исчерпывающие меры к минимизации сбойных ситуаций. Авиакомпании должны обеспечить обязательное наличие резервных бортов, полностью ликвидировать и не допускать задержек свыше двух часов, заблаговременно информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании, в том числе в тесном взаимодействии с туроператорами. В местах массового пребывания людей в аэропортах следует организовать информационно-разъяснительную работу. Авиакомпаниям в целях исключения срывов и задержек рейсов проводить ежедневный мониторинг технологического графика и оборота ВС с обязательным резервированием ВС. При возникновении сбойных ситуаций обеспечить неукоснительное выполнение требований Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утверждённых приказом Минтранса России, в части предоставления пассажирам в пунктах отправления и в промежуточных пунктах, в зависимости от времени ожидания отправления рейса, прохладительных напитков, горячего питания, размещения в гостинице, доставки транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, а также хранения багажа.

С целью осуществления полётов по чартерным программам в предстоящий период новогодних праздников до 15 декабря авиакомпании обязаны представить заявки в Росавиацию. Все заявки на чартерные перевозки в новогодний период будут тщательно проанализированы. Программы, которые заведомо не смогут быть выполнены без нанесения ущерба интересам пассажиров, будет рекомендовано скорректировать.

Также авиакомпаниям, участвующим в транспортном обеспечении по доставке организованных групп детей из субъектов РФ и обратно на новогодние мероприятия - общероссийскую новогоднюю ёлку, было указано на недопустимость сбоев в выполнении рейсов и рекомендовано взять данные перевозки на особый контроль.

"AK&M" от 13.11.2019
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