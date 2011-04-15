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13/11/2019
14:00

Автомобильные диски стали качественнее, Росстандарт

Качество алюминиевых автомобильных дисков отечественного производства существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом, сообщил Росстандарт.

Такие выводы были сделаны по результатам исследования Роскачества при поддержке Минпромторга России: в 2019 году программа испытаний колесных дисков предполагала серьёзную проверку на безопасность.

В результате исследования в 2018 году Росстандартом (ведомством в системе Минпромторга России) и Росаккредитацией была проведена огромная работа по "зачищению" рынка. В этом году 19 из 29 товаров успешно справились с тестированием, в том числе хорошо себя показала продукция двух отечественных торговых марок.

Эксперты Роскачества обратили отдельное внимание на сопроводительные документы алюминиевых автомобильных дисков: только у пяти товаров в документах были указаны действующие в настоящий момент органы по сертификации и испытательные лаборатории. Документы на остальные товары вызвали вопросы. Эксперты Роскачества отмечают, что колёса с подобной документацией могут представлять серьёзный риск для жизни и здоровья граждан.

Для выбора надёжных колёсных дисков специалисты Роскачества отмечают необходимость в первую очередь внимательно изучить сертификат и проверить его по номеру в Едином реестре сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации. Кроме того, на том же сайте стоит проверить сам орган, выдавший документы на товар.

"AK&M" от 13.11.2019
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