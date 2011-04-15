BMW отзывает 10 автомобилей в РФ для замены двигателя

ООО "БМВ русланд трейдинг" отзывает 10 транспортных средств марки BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по настоящее время.



Причиной отзыва транспортных средств является, возможно, не достаточно прочная подшипниковая опора балансирного вала в двигателе. Это может привести к преждевременному износу подшипников и возможному повреждению двигателя. Двигатель может заглохнуть во время поездки.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, либо воспользоваться интерактивным поиском, размещенным на сайте ведомства в разделе "Сервисы", подраздел "Отзывные кампании транспортных средств".



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, его владельцу необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах BMW будет выполнена замена двигателя.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 13.11.2019