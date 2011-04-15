Земли общего назначения СНТ и ОНТ будут облагаться другим налогом

Земельные участки общего назначения, находящиеся в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании садоводческого либо огороднического некоммерческого товарищества, с 2020 года будут облагаться земельным налогом по ставке не более 0.3% от кадастровой стоимости. Об этом говорится в сообщении ФНС.



К ним относятся земли, предусмотренные утверждённой документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования владельцами садовых и огородных участков. Например, участки, занятые объектами СНТ/ОНТ, проездами, площадками, стоянками. До 2020 года если такие земли не использовались для садоводства или огородничества, то облагались налогом по ставке не более 1.5%.



Кроме того, участки с видами разрешённого использования "для ведения дачного хозяйства" и "для дачного строительства" признаны законом садовыми участками. Минфин России разъяснил, что с налогового периода 2019 года налоговая ставка в их отношении не может превышать льготную ставку 0.3% за садовые участки. Условие - они не должны использоваться в предпринимательской деятельности.



Конкретные ставки земельного налога определяются представительными органами муниципальных образований по месту нахождения участков.



"AK&M" от 13.11.2019