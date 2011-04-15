Utair заключил контракт с Carlyle на поставку Boeing

Авиакомпания Utair заключила контракт с лизинговой компанией Carlyle на поставку двух Boeing 737 NG в компоновке из 186 мест эконом-класса, а также ведёт переговоры о приобретении ещё двух самолётов данного типа в 2020 году. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



"Стратегия Utair предполагает не рост парка, а экономически эффективную замену эксплуатируемых типов самолётов на более вместительные и экономичные по расходу топлива. Пока сроки поставок Boeing 737 MAX сместились, обновляем флот моделями Boeing 737 NG. Но ожидаем получить MAX уже в следующем году, после подтверждения их полной безопасности авиационными властями", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, цитируемый в сообщении.



На сегодняшний день в парке Utair 10 Boeing 737 NG. До конца 2020 года компания должна была получить по контракту с производителем 6 новейших Boeing 737 MAX.



Часть флота Utair менять не планирует - это 15 новых турбовинтовых ATR 72, которые компания приобрела в лизинг в 2011-2012 годах. Самолёты выполняют прямые региональные рейсы.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



"AK&M" от 13.11.2019