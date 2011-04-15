Вестибюль станции метро "Новогиреево" закроют 16 и 17 ноября, 23 и 24 ноября

Западный вестибюль станции метро "Новогиреево" будет закрыт для пассажиров в ближайшие выходные, 16 и 17 ноября, а также 23 и 24 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Это необходимо для проведения комплексных профилактических работ на инфраструктуре в пассажирской зоне.



Профилактические работы в западном вестибюле станции "Новогиреево" (последний вагон из центра, выход к 5-му просп. Новогиреева) будут проводиться в два этапа, в связи с чем он будет закрыт для прохода пассажиров с 16 по 17 ноября включительно, а также с 23 по 24 ноября включительно. В будние дни западный вестибюль станции будет работать в штатном режиме.



На время закрытия пассажиры смогут пользоваться восточным вестибюлем станции, который находится в непосредственной близости от закрытого. Для помощи пассажирам в ориентировании на станции будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.



Работы проводят в выходные дни, когда станцией пользуется наименьшее количество пассажиров. Московский метрополитен приносит пассажирам свои извинения за временные неудобства и напоминает, что своевременное обновление инфраструктуры позволит предоставить комфортные и современные условия для проезда.



Московский метрополитен (государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 13.11.2019