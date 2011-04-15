Сотрудники аэропорта Кувейта 13 и 17 ноября проведут забастовку

Сотрудники Международного аэропорта Кувейта (KWI) 13 и 17 ноября 2019 года проведут забастовку. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны изменения в расписании авиарейсов.

Международный аэропорт Кувейт (IATA: KWI, ICAO: OKBK) расположен в 15 км от центра столицы Кувейта. Единственный международный аэропорт страны. Основной аэропорт авиакомпаний Jazeera Airways, Kuwait Airways, United Aviation и Wataniya Airways. На территории аэропорта находится авиабаза Аль-Мубарак с штабом ВВС Кувейта и музеем ВВС.



"AK&M" от 13.11.2019