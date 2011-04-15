Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 ноября

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Банк России установил на 14 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9198
1 Азербайджанский манат 37.8431
100 Армянских драмов 13.4312
1 Белорусский рубль 31.2337
1 Болгарский лев 36.1085
1 Бразильский реал 15.3985
100 Венгерских форинтов 21.0979
1000 Вон Республики Корея 54.9703
10 Гонконгских долларов 81.9966
10 Датских крон 94.5229
1 Доллар США 64.2009
1 Евро 70.6724
100 Индийских рупий 89.4724
100 Казахстанских тенге 16.4882
1 Канадский доллар 48.4243
100 Киргизских сомов 91.7253
10 Китайских юаней 91.5038
10 Молдавских леев 36.5817
1 Новый туркменский манат 18.3694
10 Норвежских крон 69.8170
1 Польский злотый 16.4880
1 Румынский лей 14.8249
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.1478
1 Сингапурский доллар 47.1199
10 Таджикских сомони 66.2206
1 Турецкая лира 11.1354
10000 Узбекских сумов 67.6155
10 Украинских гривен 26.4127
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.4019
10 Чешских крон 27.6299
10 Шведских крон 65.8484
1 Швейцарский франк 64.7317
10 Южноафриканских рэндов 42.9624
100 Японских иен 58.8244
"AK&M" от 13.11.2019