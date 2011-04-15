Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 ноября

Банк России установил на 14 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9198

1 Азербайджанский манат 37.8431

100 Армянских драмов 13.4312

1 Белорусский рубль 31.2337

1 Болгарский лев 36.1085

1 Бразильский реал 15.3985

100 Венгерских форинтов 21.0979

1000 Вон Республики Корея 54.9703

10 Гонконгских долларов 81.9966

10 Датских крон 94.5229

1 Доллар США 64.2009

1 Евро 70.6724

100 Индийских рупий 89.4724

100 Казахстанских тенге 16.4882

1 Канадский доллар 48.4243

100 Киргизских сомов 91.7253

10 Китайских юаней 91.5038

10 Молдавских леев 36.5817

1 Новый туркменский манат 18.3694

10 Норвежских крон 69.8170

1 Польский злотый 16.4880

1 Румынский лей 14.8249

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.1478

1 Сингапурский доллар 47.1199

10 Таджикских сомони 66.2206

1 Турецкая лира 11.1354

10000 Узбекских сумов 67.6155

10 Украинских гривен 26.4127

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.4019

10 Чешских крон 27.6299

10 Шведских крон 65.8484

1 Швейцарский франк 64.7317

10 Южноафриканских рэндов 42.9624

100 Японских иен 58.8244

"AK&M" от 13.11.2019