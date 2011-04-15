Банк России на 14 ноября повысил курс евро к рублю почти на 25 копеек до 70.6724 руб., курс доллара США - почти на 35 копеек до 64.2009 руб.

Банк России на 14 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 25 копеек до 70.6724 руб. с 70.4235 руб., курс доллара США - почти на 35 копеек до 64.2009 руб. с 63.8530 руб. 13 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 14 ноября увеличилась более чем на 30 копеек (+0.45%) до 67.1131 руб. с 66.8098 руб. 13 ноября.



"AK&M" от 13.11.2019