Банк России на 14 ноября повысил курс евро к рублю почти на 25 копеек до 70.6724 руб., курс доллара США - почти на 35 копеек до 64.2009 руб.

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Банк России на 14 ноября повысил официальный курс евро к рублю почти на 25 копеек до 70.6724 руб. с 70.4235 руб., курс доллара США - почти на 35 копеек до 64.2009 руб. с 63.8530 руб. 13 ноября.
Стоимость бивалютной корзины на 14 ноября увеличилась более чем на 30 копеек (+0.45%) до 67.1131 руб. с 66.8098 руб. 13 ноября.
"AK&M" от 13.11.2019