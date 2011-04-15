Nord Stream 2 AG завершила трубоукладку на морском и сухопутном участке в России

Компания Nord Stream 2 AG завершила комплекс работ по трубоукладке на морском и сухопутном участке в России. Об этом говорится в сообщении компании.



Установлено основное технологическое оборудование на площадке береговых объектов, возводятся здания эксплуатационного назначения. Наземный линейный участок построен методом открытого траншейного строительства с использованием траншейных крепей, протягивания плетей газопровода в предварительно подготовленные траншеи и их соединения приблизительно посередине сухопутного участка.



За счёт использования инновационного метода строительства, позволившего сократить ширину строительного коридора и соответствующие экологические воздействия на 50% по сравнению с традиционной технологией, затронуто не более 0.1% территории Кургальского заказника. Работы сопровождаются реализацией расширенного спектра природоохранных обязательств с целью улучшения общего экологического состояния и показателей биоразнообразия в регионе.



На настоящий момент выполнен основной объём строительных работ, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду. Компания представила в компетентные органы квартальные отчёты по комплексному экологическому мониторингу за 2018 и 2019 год.



Наблюдения ведутся более полутора лет, с начала подготовительных работ, с привлечением ряда специализированных подрядчиков и независимых консультантов, включая ведущие научные учреждения и лаборатории. На наземном участке мониторинг ведётся непрерывно силами советников и специалистов-экологов, постоянно присутствующих на площадке. На морском участке продолжительность работ на конец III квартала 2019 года составила свыше 140 суток, отработано свыше 15 тыс. человеко-часов.



В целом, результаты полутора лет наблюдений подтверждают: воздействия носят локальный и кратковременный характер, их уровень является допустимым, в соответствии с отчётом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). А именно: воздействия на морском участке сопоставимы с естественными колебаниями и сезонной динамикой; не выявлено значительных воздействий строительства на птиц, включая мигрирующих; не отмечено негативного влияния на пересекаемые природные комплексы и флору заказника; продолжающийся мониторинг не выявил воздействий строительства на гидрологический режим болота Кадер.



В соответствии с лучшими практиками реализации крупных инфраструктурных проектов, сверх требований российского законодательства, Nord Stream 2 AG привлекла ведущие российские и международные компании, которые осуществляют внешний независимый контроль за соблюдением заявленных высоких экологических стандартов при строительстве российского участка. В частности, Royal Haskoning DHV, ведущая компания в сфере инженерного и экологического консалтинга, проверяет соответствие международным стандартам. По итогам инспекционного выезда на площадку строительства летом 2019 года она заключила: "По мнению независимого советника по техническим и экологическим вопросам, работы по управлению проектом ведутся эффективно с применением передовых практик рационального природопользования".



Аудиторы отмечают ответственный подход к реализации проекта в Кургальском заказнике, а также усилия Nord Stream 2 AG по дальнейшему улучшению показателей экологической деятельности на основе полученных рекомендаций.



Nord Stream 2 AG - проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток 2". Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем компании Nord Stream 2 AG является ПАО "Газпром".



Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea соглашения о финансировании проекта.



"AK&M" от 13.11.2019