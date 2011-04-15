Valio изучает возможности и предложения по расширению бизнеса.



Как AK&M сообщили в пресс-службе ООО "Валио", "основным объектом для инвестиций Valio в РФ был и остаётся собственный завод в Московской области. Производственная площадка в Московской области имеет большой потенциал, и компания открыто заявляет о намерениях и дальше инвестировать в её развитие. Несколько раз в год к нам приходит подобный вопрос - рассматриваем ли мы возможности покупки других производственных активов в России, заводов или долей. Valio на постоянной основе изучает все возможности и предложения по расширению бизнеса. Однако регулярная оценка бизнес-операций партнёра является частью стандартной схемы взаимодействия с контрактным производством, которым на протяжении многих лет является "Галактика". На текущий момент нет никаких других решений в этом вопросе".



Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что финская компания Valio рассматривает возможность стать совладельцем петербургского производителя молочных продуктов ООО "Галактика".



ООО "Валио" - российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Направление деятельности компании на сегодняшний день - производство и продажа продукции, изготовленной на единственном собственном заводе в России, на партнёрских предприятиях, а также импорт из Финляндии детского питания, немолочной и безлактозной продукции.



Единственным собственным производственным проектом Valio в России является завод, построенный в 2006 году в поселке Ершово Одинцовского района Московской области. Завод в Ершове специализируется на изготовлении плавленого сыра Oltermanni и плавленого сыра Viola - Viola "треугольники" (сливочная, с грибами, с бужениной, "Русское избранное", "Финское избранное", "Итальянское избранное", "Классическое ассорти"), Viola в "ванночках" (сливочная, с беконом, с лисичками), Viola в ломтиках (сливочная, с лисичками, с ветчиной") а также нарезке желтых сыров (Oltermanni, "Тильзит", "Гауда", "Российский", "Голландский", "Английский", "Чеддер").



Первым проектом Valio по контрактному производству в России стало сотрудничество с заводом "Галактика" в Ленинградской области. Сегодня на заводе "Галактика" из российского молока производится питьевой йогурт Valio Clean Label, пастеризованное и ультрапастеризованное питьевое молоко Valio с массовой долей жира от 0 % до 4.5% и сливки Valio жирностью 10% и 20%.



В 2014 году партнёрским предприятием был выбран завод "Эрманн" в Подмосковье на котором изготавливаются йогурты Valio Clean Label с фруктово-ягодными наполнителями, творожные десерты, творог и сметана.



В том же году на заводе "Кохмайстер РУС" началось производство сливочного масла Viola.



В конце 2015 года производственная площадка "Аллгой" также успешно подтвердила свое соответствие требованиям Valio. В настоящий момент завод осуществляет фасовку твёрдых и полутвёрдых сыров в блоках.



АО "Великолукский молочный комбинат" прошло аудит на соответствие стандартам Valio в 2015 и 2016 годах и выступает поставщиком сырья (различные типы сыров) для завода Valio в Ершове с 2015 года.



Агромолкомбинат "Рязанский" прошел аттестацию на производство ультрапастеризованной продукции под брендом Valio в 2016 году. С 2016 года (октябрь) на мощностях АМК "Рязанский" производятся сливки для взбивания Valio 36 %, а также сливки для кофе, 500 г в упаковке Tetra Brik Square.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.11.2019