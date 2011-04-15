Дорогу от Варшавки до деревни Яковлево введут до 2024 года

Строительство дороги от Варшавского шоссе до деревни Яковлево планируется завершить до конца 2023 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Трасса длиной почти 12 км соединит две крупные магистрали - Варшавку и Калужское шоссе. Работы ведутся ускоренными темпами. Уже началось строительство всех трёх транспортных сооружений, предусмотренных проектом. Возводится эстакада на Варшавском шоссе,путепровод через пути Курского направления железной дороги и мост через реку Десну", - сказал В.Жидкин.



По его словам, на большинстве участков дороги подготовлено земляное полотно, ведётся укладка дорожных слоев.



"Готовность объекта оценивается в 17-18%", - отметил руководитель департамента.



Эстакада вдоль Варшавского шоссе возводится в районе пересечения со строящейся дорогой для устройства развязки и разворота. Вдоль неё также строят боковые проезды.



Длина сооружения - около 300 м с четырьмя полосами для движения: по две в каждую сторону.



Путепровод через ж/д пути будет состоять из двух параллельных пролетных строений, на каждом из которых сделают по две полосы движения и пешеходные тротуары. Его длина также составит около 300 м.



Мост через реку Десну включает шесть полос движения - по три в каждом направлении. С обеих его сторон предусмотрены пешеходные тротуары. Длина моста - 182 м.



В целях безопасности его оборудуют специальной противогололедной системой и охранной системой видеонаблюдения.



Напомним, дорога Варшавское шоссе - деревня Андреевское - деревня Яковлево станет продолжением введенной недавно трассы от Калужского шоссе с выходом до транспортно-пересадочного узла "Остафьево".



Таким образом, появится сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе длиной 17 км. Дорога напрямую свяжет города Троицк и Щербинку, поселения Остафьево и Первомайское.



Появится возможность быстро добраться из этих населённых пунктов до соседней магистрали, не делая "крюк" через МКАД или ЦКАД. Жителям Троицка обеспечат доступность пригородных остановок железной дороги Курского направления.



Всего согласно Адресной инвестиционной программе (АИП) столицы до конца 2023 года в Троицком и Новомосковских округах планируется ввести около 300 км автодорог.



Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, с 2012 года в Новой Москвепостроено свыше 200 км дорог, включая реконструкцию Калужского шоссе и другие крупнейшие объекты.



"AK&M" от 13.11.2019