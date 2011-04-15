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13/11/2019
13:51

Ингосстрах-Жизнь и компания "Ферреро Руссия" продлили сотрудничество на 3 года

ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" и лидер кондитерской отрасли ЗАО "Ферреро Руссия" пролонгировали договор коллективного страхования с объёмом покрытия более 2 млрд руб. сроком на три года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой защитой от несчастных случаев и болезней обеспечены более чем 900 сотрудников компании. Обновленный договор страхования расширяет программу в части покрытия по ряду рисков, предусматривает широкое наполнение и действует круглосуточно по всему миру.

"Корпоративное страхование занимает отдельную нишу в бизнесе компании, позволяя обеспечивать защиту жизни и здоровья сотрудников, а также развивать культуру социальной ответственности бизнеса. С компанией "Ферреро Руссия" мы успешно сотрудничаем несколько лет. Пролонгация договора и расширение программы страхования – лучший показатель лояльности клиента и стимул двигаться дальше, развивая и совершенствуя продукты коллективного страхования", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.

Группа Ferrero является одним из лидеров мирового рынка кондитерской отрасли с консолидированным оборотом 10.7 млрд евро, имеет 25 производственных предприятия по всему миру. Более 40 тысяч сотрудников в 55 странах работают в компаниях Группы. Продукция Ferrero продается более чем в 170 странах.

По результатам опроса Reputation Institute 2019 Ferrero заняла 19-ую строчку в рейтинге Global RepTrak® 100, что ставит Ferrero на первое место среди производителей продуктов питания в списке 100 наиболее уважаемых компаний в мире.

Уже более двадцати лет деятельность компании прочно связана с Россией. На российский рынок Группа Ferrero вышла в 1995 году. За годы присутствия в России Ferrero успешно прошла все ступени развития от небольшого представительства до крупной компании с развитой дистрибьюторской сетью и собственным производством во Владимирской области. В настоящий момент на российском рынке представлены все основные бренды Ferrero.

ООО "Страховая компания "Ингосстрах - Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 13.11.2019
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