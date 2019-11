Продажи на Электронной торговой платформе компании "Газпром экспорт" преодолели рубеж в 15 млрд куб. м

Продажи на Электронной торговой платформе ООО "Газпром экспорт" преодолели рубеж в 15 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.



С начала работы Электронной торговой платформы (ЭТП) ООО "Газпром экспорт" на ней продано более 15 млрд куб. м газа. Сейчас этот канал продаж используют более 60 контрагентов. Более половины всех проданных на ЭТП объёмов реализованы на германской площадке "Газпул". В настоящее время на торговой платформе предлагаются контракты различных типов срочности, из которых наиболее востребованными являются "сутки вперед", "месяц вперед" и "квартал вперед".



"Наш новый динамичный торговый инструмент — Электронная торговая платформа — подтверждает свою эффективность и показывает хорошие результаты. В рамках работы ЭТП мы намерены предложить рынку новые продукты с более длительными сроками поставки — "сезон", "календарный год" и "газовый год". В то же время мы нацелены и на дальнейшее продвижение контрактов с более коротким сроком поставок. В будущем мы планируем освоить торговлю с использованием временных спредов, что позволит и дальше повышать эффективность ЭТП", — отметила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Е.В. Бурмистрова.



Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО "Газпром экспорт" предназначена для реализации физических объёмов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



