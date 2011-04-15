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13/11/2019
14:54

Акцизная таможня обеспечила организацию поставок импортного алкоголя на Новый год

Объём выданных импортерам акцизных марок позволяет обеспечить бесперебойные поставки алкогольной продукции к новогодним праздникам, сообщила Центральная акцизная таможня.

Традиционно в III-IV кварталах года в связи с ожидающимся пиковым периодом спроса на алкогольную продукцию отмечается рост количества заявок импортёров на получение акцизных марок. В связи с этим в Центральную акцизную таможню в сентябре-октябре 2019 года поступило около 750 обращений.

Для маркировки алкогольной продукции за 10 месяцев 2019 года было выдано свыше 480 млн акцизных марок. При этом всего к ноябрю 2019 года импортёры уже располагают более чем 700 млн акцизных марок, - как выданными в текущем году, так и в предыдущие периоды. Исходя из анализа объемов предновогодних поставок алкоголя прошлых лет, это в полной мере удовлетворяет потребность импортёров в акцизных марках.

Так, средний объём ввоза алкогольной продукции в Россию в предновогодний период - IV квартал года - согласно статистике 2016-2018 годов не превышает 150 млн единиц (при ежегодном объёме импорта алкогольной продукции в размере около 425 млн единиц).

Таможенными постами Центральной акцизной таможни за 10 месяцев 2019 года уже оформлено и выпущено в свободное обращение свыше 329 млн единиц (49 млн л) маркированной алкогольной продукции. Также на складе ЦАТ к ноябрю 2019 года размещены и готовы к выдаче акцизные марки в объёме, достаточном для маркировки ещё около 152 млн единиц алкогольной продукции.

Таким образом, таможенными органами в полной мере обеспечена возможность организации поставок импортной алкогольной продукции на российский рынок в пиковый период.

"AK&M" от 13.11.2019
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