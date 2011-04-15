В Курской области утилизировали две тонны потенциально небезопасного сухого молока. Об этом сообщил Россельхознадзор по итогам оперативно-розыскных мероприятий, инициированных УЭБ ПК УМВД России по Курской области, в отношении молокоперерабатывающего предприятия Октябрьского района Курской области ООО "Курскмаслопром".



При осмотре производственных помещений инспекторы Управления Россельхознадзора выявили на хранении две тонны молока сухого обезжиренного с массовой долей жира 1.5% белорусского производства, на которое не были оформлены ветеринарные сопроводительные документы.



В ходе проверки от продукции предприятия (масло сливочное несолёное "Бабушкино золото", "Серебро", "Традиционное") были отобраны пробы и направлены в Орловский филиал подведомственного Службе ФГБУ ЦНМВЛ для проведения исследований по показателям качества и безопасности. В результате экспертизы в образце масла сливочного несоленого "Бабушкино золото", отобранном от партии общим весом 520 кг, установлены признаки фальсификации: растительные масла и жиры на растительной основе.



По итогам проверки за выпуск сливочного масла, не отвечающего требованиям технических регламентов, Управление Россельхознадзора привлекло ООО "Курскмаслопром" к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, предприятию было выдано постановление об утилизации выявленной небезопасной продукции.



Курскмаслопром 11 ноября 2019 года утилизировал под контролем Управления Россельхознадзора партию молока сухого обезжиренного, признанного потенциально небезопасным на основании отсутствия документов, подтверждающих благополучие места выхода продукции.



"AK&M" от 13.11.2019