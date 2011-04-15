АСВ 31 октября перечислило Банку России 9 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) 31 октября 2019 года перечислило Банку России 9 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Всего в рамках погашения задолженности перед Банком России Агентство перечислило 201 млрд руб., в том числе в 2019 году - 156 млрд руб. На 1 ноября 2019 года остаток задолженности Агентства составляет 641 млрд руб.



В 2015-2017 годах Банк России предоставил Агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил Агентству начать возврат средств.



Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1030 млрд руб. Агентством получено 842 млрд руб. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.



"AK&M" от 13.11.2019