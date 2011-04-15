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13/11/2019
14:43

"РЖД Логистика" и Xinjiang International Land Port подписали соглашение

АО "РЖД Логистика" и китайская платформенная компания Xinjiang International Land Port (Group) Co., Ltd. будут развивать транзитные, экспортные и импортные контейнерные маршруты из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, в том числе из городского округа Урумчи.

Как сообщила пресс-служба российской компании, соответствующие договорённости зафиксированы в соглашении о стратегическом сотрудничестве, которое компании подписали на международной выставке China International Import Expo в Шанхае (Китай). Со стороны "РЖД Логистики" подпись под документом поставил генеральный директор Вячеслав Валентик, со стороны Xinjiang International Land Port (Group) Co., Ltd. - генеральный директор Чень Лихуэй.

Стороны, в частности, будут развивать перевозки продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из России в Синьцзян-Уйгурский автономный район и в обратном направлении с помощью "Агроэкспрессов" - сервиса ускоренных контейнерных поездов для доставки агропродукции, в том числе требующей соблюдения температурного режима. Помимо этого, компании намерены проработать железнодорожные маршруты из автономного района в Россию и различные страны Европы.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания обеспечивает высокотехнологичный и надёжный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.

"AK&M" от 13.11.2019
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