Министры стран БРИКС договорились о проведении совместных исследований в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России по итогам встречи, главным итогом которой стало принятие Регламента работы Платформы энергетических исследований БРИКС.



"Цель создания платформы - получить консолидированный собственный взгляд стран БРИКС на развитие энергетических рынков. Сегодня мы ссылаемся на оценки различных институтов, международных организаций, банков. У стран БРИКС должно появиться свое собственное мнение, на которое мы сможем опираться при принятии политических и экономических решений", - отметил в ходе встречи заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, цитируемый в сообщении.



Замминистра подчеркнул, что ключевой задачей к проведению Саммита БРИКС в 2020 году стоит проведение двух-трёх исследований, чтобы они были верифицированы и поддержаны всеми странами в рамках саммита.



"В качестве тем для совместного исследования, Россия предложила провести исследования в сфере газомоторного топлива, развития энергетического сектора в странах БРИКС, а также в сфере передовых технологий", - добавил он.



"AK&M" от 13.11.2019