Рельсы на станции метро "Нижегородская" уложены по новым технологиям

Новая технология по укладке рельс и размещению стрелок применена при строительстве станции "Нижегородская" Некрасовской линии метро, сообщил генеральный директор ГАУ "Научно-исследовательский аналитический центр" (ГАУ "НИАЦ") Евгений Шмагин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Теперь основанием стрелочных переводов служат бетонно-резиновые блоки вместо деревянных шпал. Они проще в эксплуатации и ремонте - для технического обслуживания путей не потребуется перекрывать линии на долгое время, все корректировки могут быть внесены оперативно", - сказал Е.Шмагин.



Он отметил, что стрелочные переводы старого образца требовали трудоемкой замены деревянных брусьев, а новая конструкция стабильна и имеет более длительный срок службы.



"Наблюдения ведутся круглосуточного. Наши специалисты находятся на объекте даже ночью, чтобы сформировать достоверные и качественные нормы", - добавил Е.Шмагин.



Результаты наблюдений станут основой для обновления сметно-нормативной базы для Москвы. Полученные данные используют для проектов, реализующихся московским Стройкомплексом с привлечением бюджетных средств.



Напомним, ТПУ "Рязанская" свяжет станцию МЦК Нижегородская, одноименные станции метро "Нижегородская" Большой кольцевой иНекрасовской линий, пригородные платформы и остановки наземного пассажирского транспорта.



Под платформой МЦК планируется разместить павильоны для кафе и точек мелкой торговли. Здесь также появятся лавочки, урны, велопарковки и светодиодные светильники.



Московский метрополитен (государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 13.11.2019