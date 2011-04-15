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13/11/2019
18:45

Мосгосстройнадзор проверит парк "Остров Мечты"

Специалисты Мосгосстройнадзора проверят парк развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, застройщик готов сдать объект в конце 2019 года. "В целях безопасности прежде он должен пройти проверку, которая начнётся в ближайшее время", - отметил мэр.

"Остров Мечты" - первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня строится в Нагатинской пойме.

Инвестиции составляют $1.5 млрд.
"Остров Мечты" объединяет все лучшее из мировой индустрии развлечений - заключены лицензионные соглашения с крупнейшими медиа-холдингами и анимационными компаниями об использовании известных мультипликационных брендов: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.

Концепцию крытой части "Острова Мечты" и ландшафтного парка разработали международные компании в сфере проектирования парков развлечений: Cunningham Architects, Chapman Taylor, Land Milano.

Парк объединил на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для проекта "Остров Мечты".

Он будет включать восемь тематических зон с 27 медиа и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России. Открыть парк планируется до конца 2019 года.

Вторую очередь парка, включающую набережную длиной 2 км с променадом для пеших и велосипедных прогулок, концертный зал, гостиницу на 410 номеров и детскую яхтенную школу, введут в начале 2021 года.

"AK&M" от 13.11.2019
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