Мосгосстройнадзор проверит парк "Остров Мечты"

Специалисты Мосгосстройнадзора проверят парк развлечений "Остров Мечты" в Нагатинской пойме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, застройщик готов сдать объект в конце 2019 года. "В целях безопасности прежде он должен пройти проверку, которая начнётся в ближайшее время", - отметил мэр.



"Остров Мечты" - первый в России и крупнейший в Европе крытый парк развлечений мирового уровня строится в Нагатинской пойме.



Инвестиции составляют $1.5 млрд.

"Остров Мечты" объединяет все лучшее из мировой индустрии развлечений - заключены лицензионные соглашения с крупнейшими медиа-холдингами и анимационными компаниями об использовании известных мультипликационных брендов: Sony Pictures Consumer Products, IMPS S.A., Viacom International Media Networks и Sanrio GmbH.



Концепцию крытой части "Острова Мечты" и ландшафтного парка разработали международные компании в сфере проектирования парков развлечений: Cunningham Architects, Chapman Taylor, Land Milano.



Парк объединил на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и отечественных персонажей, созданных российскими художниками специально для проекта "Остров Мечты".



Он будет включать восемь тематических зон с 27 медиа и механическими аттракционами, многие из которых не имеют аналогов в России. Открыть парк планируется до конца 2019 года.



Вторую очередь парка, включающую набережную длиной 2 км с променадом для пеших и велосипедных прогулок, концертный зал, гостиницу на 410 номеров и детскую яхтенную школу, введут в начале 2021 года.



"AK&M" от 13.11.2019