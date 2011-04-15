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13/11/2019
16:06

Инфляция за неделю, с 6 по 11 ноября, была нулевой

Инфляция за неделю, с 6 по 11 ноября 2019 года, была нулевой. Об этом сообщил Росстат по данным еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг в 283 городах России.

С начала ноября инфляция составила 0.1%, с начала года - 2.5%.

За прошедший период цены на крупу гречневую выросли на 2.2%, яйца куриные - на 0.7%, творог жирный - на 0.3%, баранину, колбасы полукопченые, рыбу мороженую, масло сливочное, сыры сычужные, печенье и карамель - на 0.2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1.7%, пшено - на 1.1%, маргарин и рис - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на помидоры - 4.9%, огурцы - 2.3%, картофель - 0.7%. В то же время капуста белокочанная стала дешевле на 0.8%, яблоки - на 0.4%, лук репчатый и морковь - на 0.1%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0.3%.

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