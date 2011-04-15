На автодороге "Кавказ" пройдут ремонтные работы. Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участков трассы в Карачаево-Черкесии и Дагестане, говорится в сообщении ведомства.



По итогам рассмотрения повторно представленных материалов выданы положительные заключения.



Первым проектом, проверку достоверности сметной стоимости которого подтвердили эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт трассы на участке км 37+000 - км 51+000, проходящем по территории Ногайского и Адыге-Хабльского районов города Черкесска в северной части Карачаево-Черкесской Республики. Протяжённость участка составляет 13.95 км. В ходе реализации проекта проведут доведение поперечных уклонов проезжей части до нормативных значений, восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, уширение земляного полотна и проезжей части до нормативных значений на всем протяжении проектируемого участка и присыпных обочин на его отдельных отрезках. Также здесь укрепят кюветы, построят восемь автобусных остановок, а в населённом пункте Адиль-Халк на 53 км автомагистрали обустроят парковочный карман на 10 машиномест, в том числе одного - для инвалидов-колясочников. В населённом пункте проложат тротуары, за его пределами - пешеходные дорожки.



Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости и капитального ремонта участка км 776+000 - км 786+000 протяжённостью 10.336 км, расположенного в Терско-Сулакской низменности, вне населенных пунктов на территории Кумторкалинского района Республики Дагестан.



В связи с несоответствием нормативным требованиям здесь запланированы демонтаж и дальнейшее устройство конструкций водопропускных железобетонных труб на участке. Также будут установлены сигнальные столбики и дополнительные дорожные знаки, на подходах к пешеходному переходу выложат рифленые тактильные плиты. На отдельных участках дороги построят шумозащитные экраны высотой 3 метра, отремонтируют две автобусные остановки, переустроят коммуникации, попадающие в зону строительства, и выполнят другие необходимые работы.



Р-217 "Кавказ" - автомобильная дорога федерального значения, ведущая от станицы Павловская Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджанской Республикой.



"AK&M" от 13.11.2019