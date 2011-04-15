Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/11/2019
18:27

Тоннелепроходческий щит "Победа" прибыл из Китая в Россию

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Победа" диаметром 10 м доставлен из Китая в Санкт-Петербург, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Доставка щита Северным морским путём длилась 50 дней. После прохождения таможенного контроля и оформления документов его транспортируют в Москву", - сказал М.Хуснуллин.

Заммэра отметил, что негабаритные элементы комплекса отправят речным транспортом в Южный порт Москвы, а габаритные (более мелкие) - автомобильным.

"Эта проходческая машина произведена китайской корпорацией China Railway Construction Corporation по техническому заданию, разработанному московскими специалистами с учётом гидрогеологических условий на участке, где ей предстоит работать", - пояснил М.Хуснуллин.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин подчеркнул, что с помощью щита "Победа" китайский подрядчик построит двухпутный тоннель на востоке Большой кольцевой линии (БКЛ). "ТПМК проложит тоннели на участке между станциями "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" и далее - до переходной камеры, откуда построят однопутные тоннели в сторону станции "Каширская". Длина участка составит 2.9 км", - уточнил М.Газизуллин.

"AK&M" от 13.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100