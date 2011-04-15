Тоннелепроходческий щит "Победа" прибыл из Китая в Россию

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Победа" диаметром 10 м доставлен из Китая в Санкт-Петербург, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Доставка щита Северным морским путём длилась 50 дней. После прохождения таможенного контроля и оформления документов его транспортируют в Москву", - сказал М.Хуснуллин.



Заммэра отметил, что негабаритные элементы комплекса отправят речным транспортом в Южный порт Москвы, а габаритные (более мелкие) - автомобильным.



"Эта проходческая машина произведена китайской корпорацией China Railway Construction Corporation по техническому заданию, разработанному московскими специалистами с учётом гидрогеологических условий на участке, где ей предстоит работать", - пояснил М.Хуснуллин.



Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин подчеркнул, что с помощью щита "Победа" китайский подрядчик построит двухпутный тоннель на востоке Большой кольцевой линии (БКЛ). "ТПМК проложит тоннели на участке между станциями "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" и далее - до переходной камеры, откуда построят однопутные тоннели в сторону станции "Каширская". Длина участка составит 2.9 км", - уточнил М.Газизуллин.



"AK&M" от 13.11.2019