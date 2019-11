"Газпром экспорт" поставил СУГ по железной дороге из РФ в КНР

В рамках подготовки к реализации на экспорт продукции Амурского газоперерабатывающего завода, строительство которого ведётся в настоящее время, ООО "Газпром экспорт" осуществило первую отгрузку сжиженных углеводородных газов железнодорожным транспортом из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику. Об этом говорится в сообщении компании.



Партия из 18 вагонов-цистерн с пропан-бутаном техническим производства Сургутского завода стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина в начале ноября была получена покупателем на терминале приграничной станции Маньчжурия.



"Запуск Амурского ГПЗ существенно увеличит объём и номенклатуру экспортного портфеля "Газпром экспорт". Сейчас мы проводим активную работу по маркетированию продукции, тестируем новые логистические маршруты. Это позволит в кратчайшие сроки наладить поставки на экспорт продукции Амурского ГПЗ сразу после его ввода в эксплуатацию", - отметила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Е.Бурмистрова, цитируемая в сообщении.



Ранее в августе этого года компания "Газпром экспорт" успешно осуществила тестовую поставку партии пропан-бутана технического в КНР через газонаполнительную станцию, расположенную в районе города Уссурийска, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта.



"AK&M" от 13.11.2019