"РН-Уватнефтегаз" открыл новое нефтяное месторождение

Компания "РН-Уватнефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", открыла новое нефтяное месторождение - Сосновое с суммарными геологическими запасами по категориям С1 + С2 4.2 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



На поисковой скважине получен промышленный приток нефти дебитом более 22 куб. м в сутки.



Сосновое месторождение расположено в пределах лицензионного участка Юганский-12 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Участок был приобретён с целью расширения ресурсной базы и восполнения промышленных запасов углеводородов.



"РН-Уватнефтегаз" планирует продолжать доразведку Соснового месторождения. В ближайшей перспективе здесь планируется проведение детальной сейсморазведки 3D и бурение двух новых поисковых скважин. При этом особое внимание будет уделяться исследованиям продуктивных юрских горизонтов и изучению добычных характеристик коллекторов с помощью операций гидроразрыва пласта.



Сосновое месторождение расположено недалеко от Протозановского хаба - центра освоения соседних месторождений-спутников, которые последовательно вводятся в эксплуатацию. Использование развитой инфраструктуры Протозановского хаба в ходе разработки месторождения даст значительный синергетический эффект.



ООО "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и добычей углеводородов на 19 лицензионных участках на юге Тюменской области (Уватский район), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и в Омской области.



В 2019 году компания уже поставила на баланс в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых месторождение имени В.М. Матусевича с извлекаемыми запасами по категории С1+С2 5.5 млн т нефти.



"AK&M" от 13.11.2019