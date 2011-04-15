Служба анализа рисков ЦБ направила в саморегулируемые организации более 120 жалоб

Служба анализа рисков (САР) Банка России по итогам рассмотрения отчётов об оценке независимых оценщиков в первом полугодии 2019 года направила в саморегулируемые организации 122 жалобы на действия оценщиков, говорится в обзоре взаимодействия САР и СРО.



Из них - 105 первичных жалоб, 15 повторных жалоб и 2 жалобы в коллегиальный орган управления СРО.



По результатам рассмотрения жалоб дисциплинарные комитеты СРО в первом полугодии к 23 оценщикам применили 24 меры дисциплинарного воздействия, а по результатам рассмотрения 15 повторных жалоб - 1 меру дисциплинарного воздействия (предупреждение).



Как отмечается в обзоре, единичные случаи применения СРО штрафа (1%), приостановления права осуществления оценочной деятельности (3%, при этом все случаи на очень короткий срок - не более 1 месяца), рекомендации о приостановлении деятельности (1%) по-прежнему не позволяют в достаточной мере обеспечивать повышение качества оценочных услуг. Однако такие оценщики продолжают их оказывать, в том числе поднадзорным Банку России организациям, их клиентам и контрагентам.



Направление жалоб в СРО является одним из инструментов Банка России по снижению рисков поднадзорных организаций при использовании ими отчётов об оценке в своей деятельности, при совершении операций и сделок с клиентами и контрагентами.



По мнению Банка России, недостаточная реакция со стороны СРО свидетельствует о необходимости дальнейшего усиления контроля за деятельностью оценщиков.



"AK&M" от 13.11.2019