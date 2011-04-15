ФАС утвердила предельные уровни тарифов на тепловую энергию на 2020 год
ФАС России утвердила предельные уровни тарифов на тепловую энергию на 2020 год. Об этом говорится в сообщении службы.
Соответствующий приказ зарегистрирован Минюстом России.
Документ утверждает минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более.
Тарифы на тепловую энергию, производимую в комбинированной выработке, устанавливаются органом регулирования и в среднем по региону не должны превышать установленных ФАС предельных уровней.