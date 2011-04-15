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13/11/2019
16:34

ФАС утвердила предельные уровни тарифов на тепловую энергию на 2020 год

ФАС России утвердила предельные уровни тарифов на тепловую энергию на 2020 год. Об этом говорится в сообщении службы.

Соответствующий приказ зарегистрирован Минюстом России.
Документ утверждает минимальные и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию(мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более.

Тарифы на тепловую энергию, производимую в комбинированной выработке, устанавливаются органом регулирования и в среднем по региону не должны превышать установленных ФАС предельных уровней.

"AK&M" от 13.11.2019
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