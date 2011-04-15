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13/11/2019
16:53

Минобороны могут дать право регистрировать препараты военного назначения, ГД

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предполагается, что Минобороны будет регистрировать лекарства и медизделия для профилактики и лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия оружия, вооружения и военной техники, неблагоприятных химических, биологических и радиационных факторов. Об этом говорится в сообщении ГД.

Медицинские подразделения Вооруженных сил смогут работать без лицензий. Минобороны будет самостоятельно формировать базовые перечни государственных и муниципальных услуг для военно-медицинских организаций.

Кроме того, будут соблюдены требования к сохранности сведений, относящихся к государственной тайне.

Профильный Комитет по обороне ко второму чтению рекомендовал уточнить перечень медподразделений ВС РФ, которые смогут работать без лицензии, а также особенности обращения препаратов и медизделий, предназначенных для применения в условиях военных действий.


"AK&M" от 13.11.2019
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