В ГД уточнили параметры бюджета ПФР на 2019 год по итогам полугодия.



Как говорится в сообщении ГД, законопроект, прошедший первое чтение, разработан с учётом результатов исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ за январь-июль 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и ожидаемого исполнения бюджета ПФР в 2019 году.



Так, документ предполагает увеличение доходов бюджета фонда на 79.8 млрд руб., расходов - на 80.6 млрд (из них 80.1 млрд руб. пошли на выплату страховых пенсий).



Объём поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличивается на 45.7 млрд руб.



Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составил 15452.70 руб.



На покрытие дефицита бюджета ПФР в 2019 году в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, будут направлены остатки средств бюджета ПФР, образовавшиеся в результате неполного их использования по состоянию на 1 января 2019 года, в размере 1.1 млрд руб.



"AK&M" от 13.11.2019