Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/11/2019
18:55

В ГД уточнили параметры бюджета ПФР на 2019 год по итогам полугодия

В ГД уточнили параметры бюджета ПФР на 2019 год по итогам полугодия.

Как говорится в сообщении ГД, законопроект, прошедший первое чтение, разработан с учётом результатов исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ за январь-июль 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и ожидаемого исполнения бюджета ПФР в 2019 году.

Так, документ предполагает увеличение доходов бюджета фонда на 79.8 млрд руб., расходов - на 80.6 млрд (из них 80.1 млрд руб. пошли на выплату страховых пенсий).

Объём поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличивается на 45.7 млрд руб.

Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составил 15452.70 руб.

На покрытие дефицита бюджета ПФР в 2019 году в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, будут направлены остатки средств бюджета ПФР, образовавшиеся в результате неполного их использования по состоянию на 1 января 2019 года, в размере 1.1 млрд руб.

"AK&M" от 13.11.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100