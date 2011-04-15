Станцию метро "Зюзино" на БКЛ откроют в 2021 году

Строительство станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В районе Зюзино развернута огромная программа реновации, большинство жителей переедут из хрущёвок в новые дома. В центре района появится станция метро "Зюзино", которая улучшит транспортную доступность", - сказал С.Собянин.



По его словам, станция будет запускаться в составе участка БКЛ от "Мневников" до "Зюзино".



"Готовность станции оценивается в 25%. Сейчас идёт монтаж щита для проходки правого тоннеля, запустить его планируется в конце ноября. Ровно через месяц, в конце декабря, приступим к проходке левого тоннеля. Тоннели будут готовы в августе-сентябре 2020 года", - рассказал председатель совета директоров АО "ИБТ" Владимир Петрук.



"Зюзино" с двумя подземными вестибюлями строится в месте пересечения улицы Каховка и Севастопольского проспекта, на границе районов Черемушки и Зюзино, в составе южного участка БКЛ. На нём разместятся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино".



Напомним, Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект метростроения. Её длина составит 70 км. На кольце разместятся два электродепо и 31 станция.



"AK&M" от 13.11.2019