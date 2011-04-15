В.Путин внёс изменения в закон "Об исполнительном производстве"

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Об этом говорится на сайте Кремля.



Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности Федеральной службы судебных приставов. В частности, предусматривается создание персонального электронного кабинета для взаимодействия гражданина с судебным приставом-исполнителем в целях оперативного и удобного получения информации о ходе исполнительного производства, а также сокращения расходов федерального бюджета на извещение сторон исполнительного производства.



Федеральным законом устанавливается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, извещается о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения либо вызывается к судебному приставу-исполнителю, в том числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. Также указанное лицо при наличии его согласия может извещаться посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи. Содержание извещения, направляемого посредством передачи короткого текстового сообщения, а также требования к формату повестки, иного извещения в форме электронного документа устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.



Федеральным законом уточняются срок для добровольного исполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, порядок направления взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства или постановления в форме электронного документа.



Кроме того, предусматривается, что жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов или его действия (бездействие) может быть подана через единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.





"AK&M" от 13.11.2019