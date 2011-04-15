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13/11/2019
18:24

В.Путин внёс изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 188 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Kремля.

Федеральным законом статья 188 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополняется частью 4, регламентирующей действия арбитражных судов в случае обнаружения ими признаков преступления со стороны участников арбитражного процесса или иных лиц. В соответствии с указанной нормой копия частного определения арбитражного суда направляется в органы дознания или предварительного следствия.

Аналогичные нормативные предписания содержатся в части 3 статьи 226 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и в части 4 статьи 200 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Таким образом, Федеральным законом унифицируются положения процессуального законодательства Российской Федерации.


"AK&M" от 13.11.2019
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