В.Путин внёс изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 188 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации". Об этом говорится на сайте Kремля.



Федеральным законом статья 188 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополняется частью 4, регламентирующей действия арбитражных судов в случае обнаружения ими признаков преступления со стороны участников арбитражного процесса или иных лиц. В соответствии с указанной нормой копия частного определения арбитражного суда направляется в органы дознания или предварительного следствия.



Аналогичные нормативные предписания содержатся в части 3 статьи 226 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и в части 4 статьи 200 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.



Таким образом, Федеральным законом унифицируются положения процессуального законодательства Российской Федерации.





"AK&M" от 13.11.2019